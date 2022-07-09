Türkiye Gazetesi

Olay, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orta şeritte seyir halinde olan 06 FU 1207 plakalı aracın sürücüsü, o esnada karşıdan karşıya geçmekte olan yol ortasındaki kurbanlık keçiye çarpmamak için sağa doğru manevra yaptı.

Kontrolden çıkan araç, sağ şeritte hareket halindeki 06 BR 249 plakalı araca çarparak bariyerlerden atlayıp şarampole yuvarlandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Kurbanlık keçinin de telef olduğu kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kurbanlık koç firar etti, sahibi ortada yok! Polis kurbanlık koyunu karakolda besliyor... Adıyaman’da sahibinin elinden kaçarak sokaklarda başıboş dolanan kurbanlığı yakalayan polis ekipleri, kurbanlığın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

KURBANLIK DANA EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Beylikdüzü'nde kaçan bir koç vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Bağcılar'da ise bir kurbanlık dana evin bahçesine düştü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanlar zor anlar yaşattı.

Beylikdüzü'nde kesileceği sırada vatandaşların elinden kaçan bir koç sokaklarda kaçarken kovalamaca dakikalar boyunca sürdü. Bağcılar'da ise kurbanlık dana, vatandaşlardan kaçarken bir evin bahçesine düştü. Bir süre bahçede mahsur kalan hayvan kesildikten sonra vinç yardımıyla bahçeden çıkarıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAÇAN BOĞAYI ÖZEL TİM YAKALADI

Rize'de kaçarak sahibini yaralayan kurbanlık boğa, Rize Özel İdaresi kurban timi tarafından yakalandı.

Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde kesime hazırlanan Cevat Okumuş ve ortaklarına ait boğa, iki kişinin elinden kurtularak kaçtı. Boğa kaçarken önünde bulunan Yusuf Okumuş'a boynuz vurarak bir süre yerde sürükledi. Baygınlık geçiren Yusuf Okumuş, 112 sağlık ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaburgası kırılan Okumuş buradan da Rize Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan kaçtığı ormanlık alanda bir süre koşan boğa, Şehitlik Deresine indi. Boğa sahipleri, durumu Pazar Zabıtasına bildirerek yardım istedi. Hayvan sakinleşmeyince olay yerine Rize Özel İdare Kurban timi gelerek, boğanın yakalanması için sahipleri ile çalışma başlattı. Kurbanlık boğa, yaklaşık 1 saat süren mücadelenin ardından iğne yardımıyla sakinleşti. Bulunduğu yerden çıkartılamayan boğa sakinleştirildiği yerde kesildi.

Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar soluğu acilde aldı Kurban Bayramı’nda kendi imkanlarıyla kurbanlarını kesmeye çalışanlar yine soluğu hastanede aldı. Kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti.