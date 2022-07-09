Türkiye Gazetesi

1915 Çanakkale Köprüsü’nün güneyinde boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişinin olduğu teknenin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirerek yardım istedi. Gelen çağrı doğrultusunda bölgeye, ‘KEGM-9’ ve ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.

Tekne yardım botlarıyla yedeklenerek Gelba Tersanesine çekildi.

Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişme: Dev gemi demir attı, gazın evlere giriş tarihi belli oldu Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazında sona yaklaşıldı. Doğal gazı karaya taşıyacak hat için derin deniz tabanına boruları yerleştirecek, Bahama bayraklı ve 'Castorone' isimli gemi, Zonguldak'ın Filyos Limanı açıklarında demirlendi.

Abdulhamit Han sondaj gemisinin göreve çıkacağı tarih belli oldu! Türkiye'nin filosuna kattığı dünyadaki 5 gemiden biri olan Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisindeki hazırlıkları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gemimiz Ağustos'un ilk yarısında göreve başlayacak, ilk görev yeri muhtemelen Akdeniz olacak" dedi.

Hong Kong açıklarında vinç gemisi alabora oldu: 27 kişi kayıp Çin bandıralı vinç ve mühendislik hizmetleri gemisinin, Hong Kong açıklarında tayfun nedeniyle alabora olduğu ve gemideki 27 kişiden haber alınamadığı bildirildi.