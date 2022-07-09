Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasi isim bayram mesajı yayımladı ve bayramı kutladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ta Kurban Bayramı'nı kutlatyanlar arasında.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında şunları kaydetti:

"Sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren rahmet günleri olan bayramlar, Yüce Allah’ın müminlere sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği güzide zaman dilimleridir. Bir inanç ve adanış nişanesinin bereketli mevsimi Kurban Bayramı da, teşrifiyle hanelerimize neşe ve huzur, gönül yurdumuza merhamet ve şefkat bahşetmektedir.

'KURBAN FEDAKARLIĞIN İFADESİDİR'

Kurban, Rahman ve Rahim olan Allah’a itaatin, onun yolunda fedakârlığın bir ifadesidir ve O’na tereddütsüz teslim olmaktır. Bütün şerlerden uzaklaşarak iyiliğe ve hayra yönelmektir. Bahşettiği bütün nimetlere karşı Allah’a sadakat göstermek, O’na manen yakınlaşmaktır. Aynı zamanda Kurban, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için dünyalık nimetlerden vaz geçebilmenin de bir göstergesidir. Bütün ibadetlerimizde olduğu gibi, kurbanlarımızın da gayesi aynıdır: Rabbimize kulluğumuzu, tazim ve muhabbetimizi sunmaktır.

AKRABA İLİŞKİLERİNDE BAYRAMIN ÖNEMİ

Bayram günlerini, acıların, savaşların ve gözyaşlarının kuşattığı dünyamızda sevinçlerimizi çoğaltmak, hüzün ve kederlerimizi azaltmak için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Gönüllerin ihya edildiği bu rahmet günlerinde anne-babamızın, aile büyüklerimizin ve komşularımızın hatırını sormalı, dualarını almalıyız. Akrabalık haklarına riayet ederek sılai rahimde bulunmalıyız. Yardıma muhtaç bir yaşlıdan, evladını yitirmiş bir anneden, baba özlemi duyan bir yetimden, şefkat bekleyen bir mağdurdan, merhamet isteyen bir mazlumdan alınacak dualar, Allah’ın rızasını kazanmamızı vesile olacak, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, birlik-beraberlik, paylaşma, dayanışma gücümüzü artıracaktır.

Bayramımız başkalarının bayramına, bayram sevincimiz başkalarının sevincine vesile olsun. Birbirimizi hatırlamaya, kardeşlik ahdimizi yenilemeye, dostlukları pekiştirmeye, dargınlık ve düşmanlıkları terk etmeye fırsat olsun. Zira yaşadığımız dünyada bayramların hatırlattığı değerlerin hayatımıza getirdiği hayır, iyilik, merhamet ve berekete her zamankinden daha çok muhtacız.

Bu vesileyle, Kurban Bayramı’nın Allah'a ve can taşıyan her varlığa karşı sorumluluğumuzu hatırlatmasını ve bizler için iyilik ve doğruluk yolunda geçirilecek bir hayatın miladı olmasını diliyorum.

Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; bu rahmet günlerinin ruhlarımıza dirlik, kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirerek insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla videomesaj paylaştı.

Bakan Koca'dan Kurban Bayramı mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşısını olanlardan istirham ediyorum; 'Ben aşımı oldum, sağlığım için gerekeni, topluma karşı da görevimi yaptım' demekle yetinmeyin, bu iş aşılanma oranı yüzde 100'e yaklaşınca bitecek. Aşısını yaptırmayı erteleyenlerle lütfen konuşun." çağrısında bulundu.

Bakan Soylu’dan Kurban Bayramı mesajı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “1 Ocak-4 Ağustos arasında, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 33 azalma yaşadık. Arzumuz odur ki, bu bayram, elde ettiğimiz bu kazanımları daha ileriye götürelim, mümkünse hiç kaza haberi almayalım” dedi.