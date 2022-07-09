Türkiye Gazetesi

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında hazırlıklarını tamamlayan TDV, Diyarbakır'da kesim faaliyetine başladı.

Şu ana kadar 865 büyükbaş hayvan vekaleti alan ekipler, kesilen hayvanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. TDV görevlisi Hasan Kader, tüm hazırlıklarını tamamlayarak kurban kesimine başladıklarını söyledi.

Kesilen hayvanların etlerinin 10'ar kilogram halinde poşetlenip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Kader, şunları kaydetti:

"Buradan değişik illerdeki muhtaç ailelere ve ihtiyaç sahibi öğrenci yurtlarımıza gönderim yapılıyor. Genel Merkez olarak Diyarbakır, Van ve Konya olmak üzere 3 ilde kesim yapmaktayız. Ayrıca 81 ilde 1003 şubemiz kesim yapıyor ve etleri ihtiyaç sahibine ulaştırıyor. Kurban paylaşmak demek, o nedenle vekalet verenlerden Allah razı olsun. Bize vekalet vererek paylaşmayı sağlıyorlar."

Kader, hayırseverlerin bugün saat 17.00'ye kadar 81 ilde bulunan il, ilçe müftülükleri ve vakfın 1003 şubesi üzerinden kurban vekaleti verebileceğini sözlerine ekledi.



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