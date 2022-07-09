CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer’in vefatı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı telefonla aradı. Buldan'a başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, Halis Yüzer’e Allah’tan rahmet diledi.
Bakan Soylu'dan çok konuşulacak iddia: Karayılan, Pervin Buldan'a kaset gönderdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'dan kaset aldığını söyleyerek, "Bunlar PKK'nın militanı. Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Bunlar terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar" ifadelerini kullandı.