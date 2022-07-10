Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporunu yayımladı ve çok sayıda il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Bunun hemen üstüne AFAD İstanbul için telefonlara uyarı mesajı gönderdi. Meteoroloji, yurdun kuzeybatı kesimleri ile İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'ndaki şiddetli yağışlara karşı uyardı.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Yapılan açıklamada, yarın günün ilk saatlerden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, yağışın İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri, Balıkesir'in kuzey, Zonguldak ve Bursa'nın batı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli, yer yer de şiddetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağışların, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarın çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği belirtilen açıklamada, yetkililer ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

AFAD TELEFONLARA MESAJ ATTI

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar akşam saatlerinde gelen kısa mesajla şaşırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yaşayan vatandaşlara akşam saatlerinde SMS ile sağanak yağış uyarısında bulunarak, 'Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı' dedi.

İşte AFAD tarafından gönderilen SMS uyarısı: İlinizde yarından itibaren şiddetli yağış beklendiğinden, dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı, acil durumlarda 112 aranmalıdır.

BİR UYARI DA ANKARA VALİLİĞİ'NDEN

Valilikten yapılan açıklamada, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı (9 Temmuz 2022 hava durumu) Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak sorusunun cevabını veren Meteoroloji, birçok kentte sağanak beklendiğini açıkladı ve 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanak özellikle bayramın ilk iki günü etkili olurken, ilerleyen günlerde etkisini yitirecek ve sadece Karadeniz bölgesinde görülecek.

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