Türkiye Gazetesi

Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda sergilenerek hayvan satışı yapılması 14 Temmuz 2022’den itibaren yasaklanacak. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden ve katalog ile yapılacak. Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse satıcı, hayvanı tabii ortamından sahibine teslim edecek. Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, 14 Temmuz’dan sonra yasağa uymayanlara hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulanacağını söyledi.

'Petshop’larda hayvan satışı sonlandırılmalı' TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, taslak rapor üzerinde yaptığı son toplantıda pet shop’larla ilgili beş maddelik çözüm reçetesi hazırladı.