Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte etkili olan kuvvetli yağışla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugünün ilk saatlerinden itibaren şehrimizde şliddetli yağışlarla birlikte pek çok yerden su baskınları noktasında ihbarlar geldi. Gece saatlerinden itibaren çok sayıda ihbar gelmeye başladı. Toplam 797 ihbar yapıldı, 266'sı Esenyurt'tan geldi.

128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilendi. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. 128 daireden 70 civarında tahliyeleri yapıldı. Bugün su basan iş yerlerini ve evlerini tahliye edeceğiz, temizlenmesi de birkaç gün içinde yapılacak.

Evleri su basanlara 5'er bin lira, iş yerleri su basanlara ise 10'ar bin lira yardımları da ulaştırıyoruz.

22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarısı devam ediyor. Ben sizler aracılığıyla su baskınından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Bütyün hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Beterinden, teklrarından korusun diye dua ediyorum.

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