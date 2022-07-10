Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Arnavurtköy’de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yağmurda yıkanmaya çalışması ise ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yağmur çok kuvvetli geliyor, AFAD İstanbullulara mesaj attı! Meteoroloji uyardı, bu habere dikkat! Yarın yurdun kuzeybatı kesimleri ile İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli yağış bekleniyor. AFAD ise İstanbul'da yaşayan vatandaşlara akşam saatlerinde SMS ile uyarıda bulundu.

Şimşekler geceyi aydınlattı, İstanbul'da beklenen sağanak başladı İki gündür yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı. Giderek şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kurban Bayramı’nda sağanak etkili oldu: Sokaklar dereye döndü, araçlar suya gömüldü Bursa’nın İnegöl içesinde şiddetli sağanak sonrası bazı mahallelerde sel meydana gelirken yola devrilen ağaçlar testereler kesildi. Bilecikte’de etkisini gösteren sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü.