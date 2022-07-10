Türkiye Gazetesi

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 5 Temmuz'da 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, 3 gün önce yani 7 Temmuz'da mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

Kadir Şeker'in tahliye olmasına birçoğu sevindi ancak çıkmasından 3 gün sonra tahliyesine itiraz geldi. Müşteki avukatlarından Duygu Delibaş, 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

'TUTUKLANMASINA KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDERİM'

Kararı kabul etmediklerini belirten Delibaş, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Dosyaya başından beri hakim olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluğuna devam kararı verirken 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yalnızca bir günlük incelemeyle tahliye kararı vermiştir. Bu karar kabul edilemez niteliktedir. 4. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararı kaldırılarak sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilmesini talep ederim."

NE OLMUŞTU?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

12 YIL 6 AY CEZA VERİLDİ

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasını temyiz istemiyle ilgili incelemişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

10 YIL 10 AYA DÜŞÜRÜLDÜ AMA TAHLİYE EDİLDİ

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz üzerine tahliye kararı verilen Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkmıştı.

Kadir Şeker tahliye oldu Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in avukatının yaptığı itiraz üzerine hakkında tahliye kararı verildi. Kadir Şeker az önce tahliye oldu, işte ilk görüntüler...

Kadir Şeker davasında karar! Tahliye edilmedi, cezası 10 yıl 10 aya düştü Savcı, Kadir Şeker hakkındaki mütalaasında haksız tahrik indiriminin azami seviyede uygulanmasını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme azami seviyede indirim yapmadı, Şeker'in cezası iyi hal indirimiyle 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Kadir Şeker davasında yeni gelişme Konya’da 2020 yılında sevgilisi Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan sevgilisini durdurmak isterken Özgür Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker’in yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Kadir Şeker’in aldığı cezanın fazla olduğuna karar verilirken mahkeme, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kadir Şeker 5 Temmuz’da yine hakim karşısına çıkacak.