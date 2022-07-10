Türkiye Gazetesi

Dün gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı noktaları adeta felç etti. Esenyurt'ta birçok dükkan ve evi su bastı. Yağış sert bir şekilde etkisini sürdürürken dün gece saatlerinde çakan şimşekler resmen ortalığı gündüze çevirdi.

Gündüz etkili olan sağanak yağışta yer yer şimşek çakmaları görüldü. Bu bölgelerden biri de Üsküdar'da bulunan Çamlıca Radyo-TV Kulesi oldu.

ÇAMLICA RADYO-TV KULESİNE YILDIRIM DÜŞME ANI KAMERADA

Anadolu Yakasında bulunan ve İstanbul’un siluetlerinden biri haline gelen Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yağış esnasında yıldırım düştü.

Kulenin üst kısmına yıldırımın isabet etmesiyle çevreye adeta ışık saçıldı. Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yıldırımın isabet ettiği anlar kameraya anbean yansıdı.

İstanbul'da gece gündüze döndü! Sabaha kadar çakan şimşek sayısı belli oldu AFAD ve Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış dün akşam saatlerinde başladı. Karadeniz üzerinden gelen kütle, şiddetli sağanak ve şimşekleri de beraberinde getirdi. Geceyi adeta gündüze döndüren ve özellikle Avrupa Yakası ile Boğaz hattında etkili olan şimşekler uykuları kaçırırken, saat 05.15 itibarıyla İstanbul'da çakan şimşek sayısı 7 bin olarak tespit edildi.

Şimşekler geceyi aydınlattı, İstanbul'da beklenen sağanak başladı İki gündür yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı. Giderek şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İskenderun’da şimşekler geceyi aydınlattı Hatay’ın İskenderun ilçesinde şimşekler geceyi aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Körfezde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.