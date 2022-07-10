Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kananet Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üç bloktan oluşan üç katlı oteli tamamen etkisi altına aldı. İhbar üzerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için ilçe belediye itfaiye ekiplerinden destek istendi.

Yangın kontrol altına alınırken, otelin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Bandırma'da cezaevinde yangın çıktı Balıkesir’de bulunan Bandırma Açık Cezaevi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmanın sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Arnavutköy'de buğday tarlasında yangın çıktı Arnavutköy'de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ekiplerin de müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın sonucunda söndürüldü.

Muğla'da yangın! 7 hava ve kara aracı ile müdahale edildi Muğla Bodrum'da tarım arazisi ve makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi, yangın kontrol altına alındı.