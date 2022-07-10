Türkiye Gazetesi

Gazeteci Hıncal Uluç dün yoğun bakıma kaldırılmıştı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, “Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” ifadelerini kullanmıştı.

Kum, “Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” demişti.

ENTÜBE EDİLDİ

Bir üzücü haber de Galatasaray eski yöneticisi ve hukukçu Ural Aküzüm’den geldi. Aküzüm, sosyal medya hesabından Hıncal Uluç’un entübe edildiğini ifade etti.

Akyüzüm paylaşımında “Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz...” dedi.

Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Gazeteci ve yazar Uluç'un yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim'e ağır suçlama: Arkasında o yoksa adam değilim Ünlü yorumcu Hıncal Uluç, Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim arasındaki yaşanan krizle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray camiası için Terim’i tehlike olarak gördüğünü belirten Uluç, Terim’in medyada ve sosyal ağlarda adamları bulunduğunu söyledi. Terim’in adamlarıyla algı oluşturduğu söyleyen Uluç, “Futbol takımının değil kulübün şu anda Fatih Terim'in eline düşme tehlikesi var." dedi. Gomis haberleri içinde açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu, "Bunların hepsinin arkasında Fatih Terim yoksa ben adam değilim" ifadelerini kullandı.