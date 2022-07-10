Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilinin 2'nci gününde de yollara akın eden vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğuna neden oldu. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan araç trafiği dron ile havadan görüntülendi. Ankara-Samsun D-200 karayolu üzerindeki kavşaklardan bazıları kapatılırken, bazı kavşaklarda da görevlendirilen polisler, trafiğin akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere de bin 813 lira para cezası uygulanıyor. Kırıkkale-Kayseri D-765 karayolunda da trafik akışının normal olduğu gözlemlendi.

Trafik kazası geçiren Kerimcan Durmaz ölümden döndü! Bulunduğu araç paramparça oldu Ünlü youtuber, DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bayramda trafik kazası geçirdi. Dün sahne aldığı mekandan dönen Durmaz, Yalova’da trafik kazası geçirdi. Ünlü isim paramparça olan aracın fotoğraflarını da paylaştı.

Vatandaşlar bayram tatili için yola çıktı, trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramı tatili dolayısıyla arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Abdülkadir Ömür, trafik magandası oldu! Milli futbolcudan skandal video Trabzonspor'un milli yıldızlarından Abdülkadir Ömür, trafik magandası oldu! Emniyet kemerini takmadığı aracıyla otoyolda makas atan, hız limitlerini aşan, insanların hayatını tehlikeye atan ve marifetmiş gibi bunu kameraya çekip sosyal medyada paylaşan futbolcuya tepki ağıyor.