Türkiye Gazetesi

Türkiye yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı kritik operasyonlarını sürdürüyor. Kurban Bayramı'nda da PKK'lı teröristlere göz açtırılmadı. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.