Türkiye Gazetesi

22 Haziran tarihli resmi gazetede yayımlanan kararda, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve İçişleri Bakanı Mavrudis Voridis'in imzası yer aldı. Ayavefe'nin Yunanistan'a "son derece önemli hizmetleri" bulunduğu belirtilen kararda, Covid-19 salgını sürecinde ülkeye temel ihtiyaç maddesi, gıda ve sağlık gereçleri hibe ederek, ulusal sağlık sistemini çöküşten kurtardığı ifade edildi.

YUNAN VATANDAŞLIĞI VERİLDİ

Kararda, Ayavefe'nin Yunanistan'daki yatırımlarıyla ülke ekonomisine önemli katkıları bulunduğu ileri sürülerek "Bu nedenle, kendisine Yunan vatandaşlığının verilmesi, Yunan ekonomisinin stratejik olarak güçlendirilmesi çerçevesinde ülke çıkarlarına büyük hizmet sunabilir." ifadesi yer aldı.

TÜRK İNTERPOLÜ TARAFINDAN ARANIYORDU

Emniyet Genel Müdürlüğünden Mart 2019'da yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan Türk İnterpolü tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yaşam Ayavefe, 28 Şubat 2019'da, Türkiye'ye iadesi amacıyla Yunanistan Interpol birimleri tarafından yakalanmıştı.

AİHM’den Yunanistan kararı: Göçmen zulmü tescillendi Yunanistan’ın göçme zulmü devam ederken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) yeni bir karar imza attı. AİHM, Yunan unsurlarının aralarında bebeklerin de olduğu göçmenleri taşıyan botu batırdığı ve 11 kişinin Ege Denizi'nde boğulduğu olaya ilişkin davada Atina’yı suçlu buldu. Karara göre Yunanistan makamlarını toplamda 330 bin avro tazminata mahkum edildi.