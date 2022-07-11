Türkiye Gazetesi

Zorlu görev öncesi yaptıkları toplantıda, kullanacakları güzergâhtan ikmal yapılacak uçakların özelliklerine kadar operasyonu en ince ayrıntısına kadar ele alan ekip, tanker uçakta yapılan hummalı hazırlığın ardından yaklaşık 100 ton yakıtla 10. Tanker Üs Komutanlığından havalanıyor.

Çoğunlukla yerden yaklaşık 20-40 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen buluşmada, destek sağlanacak uçak, hava sıcaklığı, rüzgâr, hız, yükseklik gibi çok sayıda detayın telsiz konuşmalarında hesaplanmasının ardından tanker uçağın arkasına yanaşılıyor.

Tanker uçağın kuyruk kısmında yerini alan Havada Yakıt İkmal Operatörü “Boom” adı verilen aparatla arkalarında duran uçağa saatte 600 ile 1.000 kilometre arasında hızla giderken yakıt transferini yapıyor. Gökyüzünde tanker uçaktan F-16 uçağına dakikada bir ton, diğer uçaklara ise dakikada iki ton yakıt aktarılabiliyor.

Bir uçağın yakıt tankını sadece 5 dakikada tamamen doldurabilen “Asenalar” olarak da bilinen tanker uçaklar, 6 saatlik görev süresince havada 20 savaş uçağına yakıt desteği verebiliyor. Uçakların yere hiç inmeden daha uzun menzilli ve süreli görev yapmalarına imkân sağlayan 101’inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin sınır ve hava güvenliğinin korunması ileterörle mücadele çalışmalarının kesintisiz sürmesine büyük katkı sunuyor.

Türkiye’den savunma sanayisinde bir ilk daha: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlanıyor Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katmaya devam ediyor. Her alanda milli ve yerlilik konusunda başarılı bir şekilde ilerleyen Türkiye, bir ilke daha imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk mühendislerince tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlanacağını bildirdi.