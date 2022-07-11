Türkiye Gazetesi

Kitabın ön sözünü kaleme alan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, şunları kaydetti: Diplomasi artık hayatın her alanına dokunuyor. Bütün bu alanlar arasında, yumuşak gücün en önemli unsurlarından biri olan kültür öne çıkıyor. Kültür diplomasisi, ülkelerin ve milletlerin gelenekten geleceğe uzanan süreklilik üzerinden kimliklerini ve benliklerini ifade edebildikleri önemli bir platforma dönüşüyor. Bu bağlamda, kadim medeniyetimizin derinliği ve birçok farklı medeniyetle geçmişe dayanan ilişkileri dış politikada bize farklı ufuklar açıyor, yeni imkânlar sunuyor. Sadece siyasi konularda değil, ülkemizin doğal güzelliklerinin, tarihi zenginliklerinin ve insani değerlerinin tüm dünyada en geniş şekilde tanıtılması konusunda etkin bir diplomasi izlememize imkân tanıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 kapsamında ikili görüşmeler yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Endonezya Bali'de Fiji ve Arjantin Dışişleri Bakanları ile Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley'le bir araya geldi.