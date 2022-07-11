Türkiye Gazetesi

Aileye geçmiş olsun dileğini ileten Süleyman Soylu, Davut'un kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi. İkamet izniyle 11 yıldır Türkiye'de bulunan Müslüman aileye yönelik davranıştan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize" ifadesini kullandı.

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Bakan Soylu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegalli Davut, tertemiz bir insan... Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler... Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz..." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da metroda siyahi aileye ırkçılık: Gözaltına alındı İstanbul’da metroda yanında oturan siyahi bir aileye hakaret ederek ırkçılık yapan şahıs hakkında inceleme başlatıldı. Şahsın kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.