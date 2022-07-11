Türkiye Gazetesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’nin merakla beklediği 'Osman Kavala' davasındaki kararını açıkladı. Türkiye’nin 'AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46 maddesinin birinci bendinin ihlal edildiği hükmüne varıldı. Karar 1'e karşı 16 oyla alındı. Tek karşı oy Türk yargıçtan geldi. Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.

DIŞİŞLERİ’NDEN AİHM’E TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına çok sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ne yazık ki, AİHM konuyla ilgili olarak bugün (11 Temmuz) açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" denildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararının icrası hususunun Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından AİHM'e havale edilmesiyle ilgili Bakanlığımız görüşleri 2 Şubat 2022 tarihli açıklamamızla kamuoyuyla paylaşılmıştı. Açıklamamızda, AİHM'in durumu hakkaniyetle değerlendirmesi ve ilk derece mahkemesi gibi hareket etmemesi yönündeki beklentimiz dile getirilmişti.

Süreç boyunca AK ile iletişimimiz devam etmiş; Adalet Bakanlığımız tarafından, adıgeçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adıgeçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM'e ve AK Bakanlar Komitesi'ne bildirilmişti.

Ancak ne yazık ki, AİHM konuyla ilgili olarak bugün (11 Temmuz) açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur.

Bundan sonraki aşamada süreci takip edecek olan AK Bakanlar Komitesi'nin, daha önce sergilediği tarafgir ve seçici yaklaşımı bir yana bırakarak, sağduyuyla ve bazı çevrelerin siyasi gündem oluşturma arayışlarına mahal vermeksizin hareket etmesini bekliyoruz."

CHP'li Özgür Özel, Osman Kavala'yı ziyaret etti CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, darbe kalkışması ve gezi olaylarında adı geçen mahkumları ziyaret etti. Özel, hükümeti devirmek için 15 Temmuz darbe girişimini desteklediği, Gezi kalkışmasını planladığı ve finanse ettiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala ile de görüştü.