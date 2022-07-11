Türkiye Gazetesi

Konya Şehir Hastanesi'nde dehşete düşüren bir olay yaşanmış kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan doktor Ekrem Karakaya, hastasıyla yaşadığı tartışma sonrası başından vurularak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından saldırgan intihar etmiş, doktor Karakaya ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Büyük bir üzüntüye sebep olan olayın üzerinden henüz çok bir zaman geçmemesine rağmen Sakarya’da da ölümle tehdit edildiği ileri sürülen doktorun eşinin sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

AMELİYATI YAPAN DOKTORU TEHDİT ETTİ

İddiaya göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kırık kolundan ameliyat olan ve kolu alçıya alınan bir şahıs, kolundaki şişlik ile morluklar nedeniyle ameliyatı yapan doktoru tehdit etti. Tehdit üzerine doktorun eşi sosyal medya hesabı üzerinden, “Ortopedi uzmanı eşim hastası tarafından ölümle tehdit ediliyor. Lütfen destek olur musunuz, daha çok kişiye ulaşmamız lazım. Eşimin (meslektaşım) bir hastası 184’ü arayıp ‘O doktoru Konya’daki doktor gibi’ öldüreceğim’ diyerek tehdit edildi” ifadelerine yer vererek yardım istedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Doktorun aldığı iddia edilen tehdit paylaşımı binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Görev başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya’ya son yolculuğuna uğurlandı Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.

Son dakika: Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Tıbbi Sekreter doktor Ekrem Karakaya'yı öldürdü! Kendisi de intihar etti... Son dakika haberi: Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya’yı bir kişi silahla vurarak ağır yaraladı. Saldırgan daha sonrasında aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika bilgisine göre; doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet verici olay sonrası hastanede yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. RTÜK Konya Şehir Hastanesi'nde saldırıyla ilgili yayın yasağı getirdi.