Türkiye Gazetesi

Kurban bayramının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ya memleketlerine ya da tatile gitti. Bayrama az bir süre kala yola çıkan vatandaşlar yollarda yoğunluk oluşturdu hatta yer yer tarfik durma noktasına geldi. Trafik böylesine bir hal olurken trafik kazalarıda kaçınılmaz oldu.

Bayramın ilk gününden bu yana yurdun dört bir yanında birçok kaz meydana geldi ve bu kazalarda çok sayıda kişi yaralandı. Kazalarda ölenlerin sayısını ise Bakan Soylu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe günü ve bayramın ilk gününden itibaren 25 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

'BAYRAM TRAFİĞİ İÇİN TEYAKKUZDAYIZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram trafiği için teyakkuzda olduklarını belirterek, vatandaşlara ‘emniyet kemerini ihmal etmeyin’ çağrısında bulundu.

'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN'

“Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1. günü 8, 10 Temmuz bayramın 2. günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. bayramınız kemerli olsun.”

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