Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Putin'den tehdit gibi açıklama: Savaş yeni başlıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşına dair açıklamalar yaptı. Putin savaşın yeni başladığını ifade etti. Putin ayrıca, "Herkes bilmeli ki, Rusya henüz büyük çaplı bir şey yapmadı" dedi.

Putin’den Batı’ya gözdağı: Bırakın denesinler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin aleyhlerindeli propagandalara karşı “Batı bizi savaş alanında yenmek istiyorsa, bırakın denesinler” diyerek gözdağı verdi.