Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

KAPLAN ve ERTUĞRUL bomba imha robotlarının yanı sıra, ASLAN isimli insansız kara aracı da üretin ASELSAN, LEVENT insansız su üstü aracı, ALBATROS insansız su üstü botu ve MESAHA hidrografik araştırma botu ile birlikte insanız deniz araçlarıyla da öne çıkıyor.

İHA’LAR ÇEŞİTLENDİ

ASELSAN’ın otonom sistemler geliştirdiği bir diğer alan ise yerli ve millî imkânlarla üretilen insansız hava araçları. Bu doğrultuda firma, sınır güvenliğinde görev yapan SERÇE İHA, erken uyarı ve yangın tespit eden TEPEGÖZ İHA, keşif gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılabilen SAKA mikro insansız hava aracı ve KARAGÖZ geniş alan gözetleme balonu geliştirerek insansız sistemler konusunda ürün yelpazesini genişletti.

ZORLU GÖREVLER...

Dünyanın en büyük savunma şirketlerinden ASELSAN’ın otonom hareket yeteneğine sahip insansız kara, deniz ve hava araçları; keşif, gözetleme ve istihbarat, deniz altı savunma harbi, su üstü harbi, asimetrik tehditler ile mücadele, sahil güvenlik devriye ve taarruz görevleri yapıyor. Ayrıca, tespit edilen düşman unsurlarına angajman gerçekleştirilmesi, elektronik harp kabiliyeti ile deniz altındaki unsurların tespiti, liman, boğaz ve deniz ticareti güvenliği, kritik tesislerin güvenliği, sınır gözetleme, el yapımı patlayıcılar ile müdahale, arama ve kurtarma ve lojistik destek sağlama gibi alanlarda hizmet veriyor.

ASELSAN'dan Deniz Kuvvetleri'ne 'milli gözler' Türkiye'nin denizlerini korumak için milli imkanlarla geliştirilen elektro-optik sistemler, Türk donanmasının adeta 'gözü' konumunda. Savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden ASELSAN, Denizgözü Ürün Ailesi kapsamında geliştirdiği yüksek performanslı milli elektro-optik sistemlerle Türkiye'nin deniz gücüne katkı sağlıyor.

100 bin kişi seçimini yaptı: Gençlerin 'gözdesi' ASELSAN oldu Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Türkiye'nin En Gözde 100 Şirketi' araştırmasına 76 bini aşkın üniversite öğrencisi ve 25 bine yakın genç profesyonel görüşleriyle katkı sağladı. ASELSAN, araştırmada değerlendirilen 250 şirket arasından sıyrılarak bu yıl da yerini korudu.