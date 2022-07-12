Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Mudanya ilçesi Kapanca sahilinde milyonluk lüks yat karaya oturdu. Batma tehlikesi olan yat, yan durarak öylece kaldı. Vinç ve kepçe yardımıyla kurtarılan yatta büyük maddi hasar meydana geldi.

Yatın neden karaya oturup yan yattığı ile ilgili bir bilgi açıklanmadı.

Son 30 yılda üretilenlerin en büyüğü: Rusya kıyamet denizaltısı aldı Rusya Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken Rusya’dan deniz kuvvetlerine yeni bir hamle geldi. Rus Deniz Kuvvetleri’nin nükleer enerjili ve insansız sualtı araçlarını taşıyan ilk denizaltıyı teslim aldığı açıklandı.

Arnavutköy’de yasak yerde denize giren genç canından oldu Arnavutköy’de yüzmenin yasak olduğu Karaburun Sahili'nde denize giren bir genç canından oldu.

ABD’nin savaş uçağı Akdeniz’de düştü ABD Donanması, Akdeniz'de seyreden USS Harry S. Truman uçak gemisinin güvertesindeki F-18 Super Hornet tipi savaş uçağının; kötü hava koşulları nedeniyle denize düştüğünü açıkladı.