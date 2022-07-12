Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatile gitmek isteyenler, memleketine gidenler derken yollar epey bir kalabalık oluyor. Bu kalabalıkta haliyle kazalarda eksik olmuyor. Emniyet Müdürlüğü kazalara ilişkin 2022 Haziran ayındaki kaza bilançosunu açıkladı.

Türkiye genelinde meydana gelen 226 bin 793 kaza gerçekleşti. Bu kazalarda 127 bin 619 kişi yaralanırken 920 kişi ise hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Haziran ayında ise vuku bulan 39 bin 747 kazada 25 bin 276 kişi yaralandı, 192 kişi hayatını kaybetti.

HER GÜN 5 KİŞİ KAZADA HAYATINI KAYBEDİYOR

Hastanelerdeki vefatların dahil edilmediği resmi verilere göre, Türkiye genelinde her gün 5 kişi trafik kazası sonucu hayatını kaybediyor. Ölümlü ve yaralamalı kazaların 9 bin 74'ü ‘arkadan çarpma’ sonucu, 16 bin 91'i de 'yayaya çarpma' şeklinde meydana geldi.

KAZA SEBEPLERİNİN BAŞINDA SÜRÜCÜ KUSURLARI GELİYOR

Kazalardan 88 bin 223'üne sürücü kusurları sebep olurken, bin 524'ü yolcu kusurundan, 414'ü de yoldaki hata sebebiyle meydana geldi. 6 aylık dönemdeki kazalardan 2 bin 620'si kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti.

Alkol alıp direksiyon başına geçen 729'u kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.

İSTANBUL'DA 6 AYDA 58 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Resmi verilere göre, yılın ilk 6 ayında Ankara'da 39, Bursa'da 31, İstanbul'da 58 ve İzmir'de 34 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

10 MİLYONU AŞKIN SÜRÜCÜ VE YAYAYA CEZA

Geçtiğimiz 6 aylık dönemde, Türkiye genelinde kuralları hiçe sayan 10 milyon 267 bin 990 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Bu cezalardan 8 milyon 417 bin 176'sı güvenlik kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle kesildi.

DENETİMLERDE 600 BİNDEN FAZLA ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ocak - Haziran döneminde yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 93 bin 694 sürücüye ceza yazıldı. Denetimlerde 606 bin 330 araç ise trafikten men edildi. Yılın 6 aylık ödeminde 100 ceza puanını dolduran 3 bin 495 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde 5 kez hız limitini aşan 326 sürücüye de gerekli cezalar kesildi.

Trafik kazasında yaralandıktan 4 yıl sonra şehit olan asker toprağa verildi İstanbul’da 1 Nisan 2018'de görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve 4 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer memleketi Niğde'de toprağa son yolculuğuna uğurladı.

AK Parti'li başkan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları başkan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

Bursa'da feci trafik kazası! Yaralılar var Bursa'da seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla birlikte bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.