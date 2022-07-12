Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi Kandil'de mağaraya girmeye çalışan iki terörist SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.