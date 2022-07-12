Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın acı bilançosu belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe günü ve bayramın ilk 3 gününde 28 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunana Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz Arefe günü 8, bayramın; 1. günü 9 Temmuz 8, 2. günü 10 Temmuz 9, 3. günü 11 Temmuz 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var. Trafikte bayramınız kemerli olsun."

Tunceli'de korkunç kaza! Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Tunceli’de tur minibüsü sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yüreklerin ağza geldiği kazada 18 kişi yaralandı.