Türkiye Gazetesi

Olay, Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde iken dumanların çıktığı otobüs, durumu fark eden şoför, kapıları açıp, yolcularla birlikte otobüsü tahliye etti. Aniden alevlere teslim olan ve kısa sürede küle döndü.

FACİA BÖYLE ÖNLENDİ

Patlamaya karşı yolun kapatıldığı ve çevredekilerin uzaklaştırıldığı yangında, itfaiye ekiplerinin olay yerine çağrılmasıyla küle dönen otobüste soğutma çalışması yapıldı, yangında kimseye bir şey olmaması büyük bir faciayı önledi. Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne’de orman yangını kontrol altına alındı Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Şişli’deki kazanın detayları ortaya çıktı: Scooterlı genç kadın feci kazada hayatını kaybetti Şişli'de aracın çarptığı scooterlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Scooter kullanırken hayatını kaybeden kişinin 23 yaşındaki Dilara Gül olduğu öğrenildi. Gül'den geriye dans ettiği sırada çekilen görüntüleri kaldı.

Bakan Soylu duyurdu! Trafik kazalarında 28 kişi hayatını kaybetti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe ve Kurban Bayramının ilk 3 gününde trafik kazalarında 28 can kaybının yaşandığı belirterek, vatandaşlara ‘emniyet kemerini ihmal etmeyin’ çağrısında bulundu.