Türkiye Gazetesi

Günümüzde en büyük güç: teknoloji. Bu alanda ilerleme kat eden ülkeler, dünyada söz sahibi oluyor. Türkiye de son 20 yıldır savunma sanayiine verdiği önem ile küresel güç olma yolunda hızla ilerliyor.

ASELSAN 'TUFAN' İLE DÜNYAYA AÇILACAK

Birçok yerli ve milli silah üreten ASELSAN, şimdi barutu bırakıp elektromanyetik alana yöneldi. Dünyada henüz gelişme aşamasında olan elektromanyetik fırlatma sistemleri üzerinde gizli çalışmalar yürüten ASELSAN, ‘TUFAN’ ile savaşlarda yeni bir sayfa açacak. Çalışmalarına 2014’te başlanılan top sisteminin ilk prototipi 2017’de yapıldı. Barutlu silahlara göre mühimmatı çok daha hızlı gönderen TUFAN’ın 300 kilometrelik menzili bulunacak.

SANİYEDE 3 BİN METRE ÇIKIŞ HIZI İLE REKOR KIRDI

TUFAN saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızı sağlayarak rekor kırdı. Böylelikle sesin 9 kat hızına ulaştı. Kullanım alanları sadece kara değil denizlerde de kullanılabilecek. Uçak gemilerinden uçaklar fırlatılabilecek. Ayrıca bu sistem güvenli. Barut kullanılmadığı için patlamalar yaşanmıyor.

DÜNYADA KULLANAN İLK 3 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Elektromanyetik silahları test aşamasına getiren üç ülkeden biri de Türkiye. Diğerleri ise süpergüçler ABD ve Çin. ABD, bu sistemi şu an uçak gemilerinde kullanmaya başladı.