Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında başlayan tahıl krizinin çözümü için başlattığı diplomatik girişimler sonuç veriyor. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında “kırmızı hat diplomasisi” yürütüldü. Türk ve Rus askerî heyetleri, 22 Haziran’da Moskova’da bir araya gelerek konuya ilişkin bir yol haritası üzerinde çalıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün yaptığı diplomasi trafiği kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerde, BM’nin Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti. Görüşmelerde verilen iyimser mesajlar sonrasında beklenen dörtlü zirve bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek. Türkiye Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri arasında yapılacak görüşmelerde Ukrayna’dan tahıl ihracatı masaya yatırılacak. Taraflar, yol haritasının detaylarını ele alacak.

“KIRMIZI HAT” DİPLOMASİSİ

"Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “gıda krizinin” çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri dâhilinde sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti. Çalışmalar dâhilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Hulûsi Akar, bunun ardından kamuoyunda “kırmızı hat” olarak nitelendirilen, Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı. Gıda krizinin çözümüne yönelik Millî Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova’ya giderek, Rus askerî heyeti ile görüştüğünü daha sonra Ukrayna askerî heyetinin Millî Savunma Bakanlığına geldiğini aktaran Bakan Akar “Bütün bu görüşmelerin ardından yarın (bugün) İstanbul’da, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askerî heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek” diye konuştu.

ÜÇ LİDER TAHRAN'DA BİR ARAYA GELECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Temmuz’da İran’ın başkenti Tahran’da üçlü görüşme yapacağını duyurdu. Zirvenin detaylarına ilişkin bilgi veren Peskov “Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Pazartesi gün Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak. Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere Suriye’ye istikrar getirilmesi süreci çerçevesinde” ifadelerini kullandı.

Türk ve Rus heyetler tahıl koridoru için yarın İstanbul'da bir araya geliyor Rusya Dışişleri Bakanlığı, ''Rus Türk askeri heyetleri yarın İstanbul'da tahıl ihracatıyla ilgili bir araya gelecek. Görüşmelerde, BM ve Ukrayna temsilcileri de bulunacak'' açıklamasında bulundu.

Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini aktardı.