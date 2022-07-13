Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü. Erdoğan bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra liderlerle bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldı. Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile en çok görüşen lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı’nda da iki ülkenin devlet başkanlarıyla telefon görüşmesi yaptı, tahıl koridorunu konuştu.

LİDERLERE BAYRAM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kurban Bayramı vesilesiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emîrlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamed Âl Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması konularını görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşme: Harekete geçme zamanı geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.