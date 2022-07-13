Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Kahraman Mehmetçik hain terör örgütlerine yerlerini dar etmeye devam ederken saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakanlık, açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."
Son dakika: MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde de öldürülen 9 PKK'lı ile birlikte bugün öldürülen terörist sayısı 20'e yükseldi.
MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.