İstanbul'da Türkiye Ukrayna-Rusya-Birleşmiş Milletleri temsilcileri arasında gerçekleştirilecek zirve öncesi Rus heyetini taşıyan özel uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl krize çözüm bulmak için İstanbul'da bir zirve gerçekleştirilecek.
Zirveye katılacak Rus heyetini taşıyan uçak, toplantı öncesi İstanbul Havalimanı'na indi. Heyetin buradan toplantının yapılacağını mekana geçeceği öğrenildi.
Dörtlü tahıl zirvesi İstanbul’da yapılacak
Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetli sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri arasındaki görüşmeler bugün İstanbul’da yapılacak.
Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini aktardı.