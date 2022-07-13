Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

YERİN 7,5 KİLOMETRE ALTINDA

Yapılan açıklamada depremin yerin 7,56 kilometre derininde meydana geldiği ve çevre ilçelerde de hissedildiği vurgulandı. Sarsıntı, saat 21.15'te meydana geldi.

Son dakika: Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Van’ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'da deprem oldu! Son deprem haberi Muğla'dan geldi. Datça açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak belirlendi.