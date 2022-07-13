Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Albdülaziz Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 2 ülke ilişkisi bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan bayramda 13 liderle görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban bayramı süresince, Türkiye’nin son dönemde normalleşme süreci yaşadığı ülkelerin liderleri başta olmak üzere, yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.