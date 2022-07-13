Türkiye Gazetesi

Koronavirüs'te son durum belli oldu, vakalarda korkutan bir artış var. Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerine göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti. Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Buna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 57 bin 113 olarak açıklanmıştı. Buna göre, aktif vaka bir önceki haftaya göre yüzde 56.017 artmış oldu.

99 BİN 88 KİŞİ KORONA YÜZÜNDEN CANINDAN OLDU

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539'a yükselirken, 99 bin 88 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 148 milyon 117 bin 265 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Koronavirüs hatırlatma dozu randevuları açıldı… Vatandaşlardan yoğun ilgi Sağlık Bakanlığı’nca son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından hastanelere gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında artış var Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre; 20-26 Haziran haftasında 17 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 635 kişi koronaya yakalandı.