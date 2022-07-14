Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

TBMM İnsan Hakları Komisyonunda sunum yapan Yunus Alkaç sistemin yıl sonunda hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti. Alkaç, "Dilekçeler artık daha hızlı gidecek. Bir hükümlü artık, idareyle ilgili bir şikâyeti varsa o idarenin de dışında doğrudan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak, yani bana dilekçe gönderebilecek. Bu önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

"AYRI BİR DENETİM MEKANİZMASI OLUŞTURULACAK"

Dilekçelerin TBMM İnsan Hakları Komisyonuna da iletilebileceğini dile getiren Yunus Alkaç "Görüntülü görüşme, bizim Avrupa’da tabiri caizse havamızı attığımız bir konu. Yani bu görüntülü görüşmenin dışında kurumlarımıza, hükümlülerimize çok şey katacak bir husus. Yıl sonuna kadar bütün kurumlarımız da bu cihazlarımızı biz TELEKOM ile birlikte kurma planımız var. Adım adım hayata geçiriyoruz. Bu, kurumlarımızda da aslında belirli oranda ayrı bir denetim mekanizması oluşturacak" dedi.

Öte yandan, cezaevlerinde son dönemde elektrik faturalarının artması nedeniyle hükümlülerden şikâyet aldıklarını aktaran Alkaç "Buna ilişkin olarak biz Enerji Bakanlığı’na gerekli başvurumuzu yaptık. Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluyla gerekli teması sağladık. Şu an itibarıyla konu onların gündeminde" diye konuştu.

Cezaevinden izinli çıkmıştı...Silahlı saldırıda öldü Şanlıurfa’da bir şahıs sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasının ardından hayatını kaybetti.