Türkiye Gazetesi

Yurt içi ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürerken FETÖ ile mücadelede elde edilen yeni bilgi ve belgeler ışığında devam ediyor.

Bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplam 24 bin 388 kişi ihraç edildi. 797 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general yer alırken 2 bin 436 personelin rütbeleri alındı.

500'E YAKIN EĞİTİM VE TATBİKAT

FETÖ’den temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçlendiğini aktaran Bakanlık kaynakları, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekâtlar ile sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıları, bunun en önemli göstergesi olarak nitelendirdi. FETÖ’nün darbe girişiminden bugüne kadar 200’e yakın büyük operasyon yapılırken Mehmetçik 6 yıl içinde 500’e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının muharip imkân ve kabiliyetlerinin artırılması için komando tugayı sayısı 17’ye yükseltilirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar önceki sene 200 bin saat deniz seyir süresine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da son 6 senede harekât uçuşu sayısını artırdı. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, FETÖ ile mücadeleye ilişkin açıklamalarında, kararlı mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında bir bütün halinde sürdüğünü vurgulamıştı.

Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheliden 16'sı yakalandı.