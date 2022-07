Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan bir markette dondurma hırsızlığı yaşandı. Olay, sabaha karşı meydana gelirken at arabasıyla gelen 2 hırsızın, yanlarında getirdikleri levyelerle dolabın kilitlerini kırdı. Daha sonra güvenlik kameralarının yönünü değiştirerek dolaptaki pahalı ne kadar dondurma varsa çalarak at arabasına yükleyip kayıplara karıştı. Dükkanda bulunan başka hiçbir şeye dokunmayan hırsızların sadece dondurmaları çalıp kaçması dikkat çekti.



Duruma isyan eden iş yeri sahibi Ömer Can Gedikli, "Sabah 5 sularında 2 hırsız at arabasıyla dükkanın önünde bulunan dondurma dolabının kilidini kırıp içindeki 7 bin liralık dondurmayı çalıyor. Sabah iş yerine geldiğimde güvenlik kameralarını izleyince olayı öğrendim. Eriyeceğini bile bile o kadar dondurmayı neden çalmışlar anlam veremedim. Buralarda hırsızlık olayları arttı biz bir an önce bu duruma çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

