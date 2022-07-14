Antalya'dan Denizli yönüne giden turistlerin bulunduğu otobüs, Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyerlere çarptı. Şarampole devrilen otobüs, takla attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
Denizli'de katliam yapan cani kocadan kan donduran sözler! Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden karısı ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldüren öfkeli koca, adliyeye sevk edildi. Av tüfeği tutukluk yapınca katliamı tabancayla sürdüren ve öldüğüne emin olmak için 2 çocuğunun annesine 4 el ateş eden şüpheli, adliyeye sevk edilirken "Neden öldürdüğümü sonra öğreneceksiniz" dedi.
Denizli’de eski koca dehşeti; 2 ölü, 1 yaralı Denizli’de boşandığı eski karısı ve eşini öldüren eski koca, yeni eşin annesini de yaraladı.
Denizli'de feci olay! Koç'un kafa attığı çoban öldü Denizli’nin Bozkurt ilçesinde vaktinin büyük bir bölümünü hayvanlarına ayıran çoban koçun kafa atması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.