Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Kirişci, öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada dördü ağır hasarlı 10 evin zarar gördüğünü, 7 kişinin tedavi edildiğini ve can kaybı olmadığını söyledi.

Bakan Kirişci’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

OGM ve diğer kamu kurum ve kuruşları ile başarılı bir şekilde tamamlandı. Yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 300 hektarlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 ev zarar görmüştür. Vatandaşlarımıza ilişkin can kaybı yaşanmadı. Büyükbaş, küçükbaş ve arıcılıkla ilgili kovanlar bulundukları yerden alındı. 22 kişi yangından olumsuz etkilendi, 13 kişi taburcu edildi.

Maddi kayıplar telafi edilebilir ama canlarımız koruduğumuzu belirtmekten memnuniyet duyuyorum. 24 saat önce başladığında rüzgarın aşırı şiddeti çalışmaların biraz zor geçmesini sağladı. Alanın bulunduğu coğrafya zor bir bölge. Bu zorluklara rağmen 24 saat sürmeden yangın kontrol altına alındı.

Vatandaşlarımızın zarar ve ziyanları ile ilgili tespit çalışmaları tamamlandığında devletimiz tarafından ödemeler inşallah gerçekleştirilecektir.

Geceleyin görev yapabilen helikopterlerimiz de uçuşlarını gerçekleştirdi. Bizim için asıl olan orman çalışanlarımızın zorunu kolaylaştıran önemli enstrümanlardır.

'YANGIN TRAFODAN KAYNAKLI'

Rabbim böyle yangınları göstermesin. Bu ne ilk, ne son yangın olacaktır. Bize düşen aziz milletimizin de desteği bizim için önemlidir. Trafodan kaynaklı böyle bir yangını 24 saatten kısa sürede kontrol altına almaktan çok mutluyuz. Basın toplantısından sonra o cengaverleri bir kez daha şükranlarımız sunmak için yerinde ziyaret edeceğiz.

Gece 3 ya da 4 kez havadan denetim sağladık. Mutlu sona geldik, sizlere de teşekkür ediyorum. Bütün kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum.

Datça'da orman yangını sürüyor: Çıkış nedeni belli oldu Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, Hayıtbükü koyundaki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk kez gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin devreye girdiğini bildirdi. Bakan Kirişci, "Şu anki tespitimiz yangının elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız" dedi.

İzmir'de Çeşme'de yangın! Rüzgarın etkisiyle yangın büyüyor İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale edilirken Orman Genel Müdürlüğü , Muğla'nın Datça ilçesi ve İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınlarına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi. Yangının otoban ve rüzgar enerji santrallerine yaklaştığı öğrenildi. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolu yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Öte yandan çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Son dakika: Bergama'da otluk alanda yangın! Çeşme yangınından sonra bir ilçe de daha yangın çıktı. İzmir'in Bergama ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyüdü. Alevler bölgedeki süt işletme tesisini sararken yangın nedeniyle İzmir-Çanakkale kara yolu trafiğe kapandı.