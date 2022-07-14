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İçişleri Bakanlığı duyurdu:1’i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
14.07.2022 - 15:57 | Son Güncelleme: 14.07.2022 - 16:14
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : son dakika,içişleri bakanlığı,terörist,
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