Türkiye Gazetesi

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." denildi.

"Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" mesajı veren Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." açıklamasını yaptı.

MSB ve İçişleri Bakanlığı peş peşe duyurdu: 1'i gri kategoride 8 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 1'i gri kategoride 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya darbe! 4 terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.