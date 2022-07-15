Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu “Geçmişte FETÖ’cüler sebebiyle kurumlar arasında yeterli koordinasyon kurulamıyordu. Bugün ise istihbarat paylaşımı var. Güvenlik birimlerimiz arasında uyum var. Siyasi irade arkamızda” ifadelerini kullanmıştı. Soylu “Yurt dışında 15 Temmuz'u anlatmaya gittiğimizde bize ‘Askerlerinizin büyük bölümünü ihraç ettiniz. Terörle nasıl mücadele edeceksiniz?’ diye sordular. Biz de dedik ki; ‘Göreceksiniz çok daha başarılı olacağız.’ Aynen dediğimiz gibi de oldu” değerlendirmesini yapmıştı.

FETÖ temizlendikçe TSK güçlendi FETÖ’den temizlenen ordu, gücüne güç katarken; yıllardır bitirilemeyen PKK, yurt içinde düzenlenen başarılı operasyonlar sayesinde yok olma noktasına geldi.