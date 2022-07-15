Türkiye Gazetesi

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hâkim karşısına çıkarılması amacıyla 56’sı İstanbul’da, 56’sı Ankara’da ve 177’si de diğer illerde olmak üzere toplam 289 dava açıldı. Bu davalarda ilk karar Erzurum’da açıklandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sözde “Erzurum sıkıyönetim komutanı” kurmay albay Murat Koçak ile kurmay binbaşı Murat Yılmaz, 5 Ocak 2017’de “anayasayı ihlal” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak Çanakkale 5. Alay Komutanlığı davasının da karara bağlanmasıyla yaklaşık altı yıllık yargılama süreçlerinin sonunda darbe girişimine yönelik açılan 289 dava sonuçlandırıldı. Böylece ülke genelindeki bütün darbe girişimi davalarında yargılamalar tamamlanmış oldu. Sona eren davalarda 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanık hakkında mahkûmiyete hükmedildi.

1.366 SANIĞA MÜEBBET

Aralarında 85 eski general, 1.116 eski subayın da bulunduğu 1.634 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 1.366 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Müebbet hapis cezası verilenler arasında 24 eski general, 536 subay da yer aldı.

SUİKAST TİMİNE AĞIR CEZA

Mahkemeler, 1.891 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arası sürelerde hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda 2 bin 870 kişinin beraatine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi davasında FETÖ’nün suikast timi de ağır cezalara çarptırıldı. Ayrıca darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı dava ile Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında darbenin askerî kanadındaki planlayıcı ve icracılarından oluşan sözde “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay “çatı” davasında darbecilere ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezaları verildi. İlk derece mahkemelerinin kararının ardından bu davalardan bazılarının istinaf mahkemesindeki incelemesi sürüyor. 289 davadan 265’i temyiz incelemesi için Yargıtay’a ulaştı. 265 davadan 139’u onandı, dört dava da kanun yoluna başvurulmadan kesinleşti. Böylece 143 davadaki hükümler kesinleşmiş oldu.

Yargıtay tarafından 50 davada bozma ve kısmen bozma kararları verildi. Diğer davaların temyiz incelemelerine yönelik süreçler devam ediyor.

FETÖ temizlendikçe TSK güçlendi FETÖ’den temizlenen ordu, gücüne güç katarken; yıllardır bitirilemeyen PKK, yurt içinde düzenlenen başarılı operasyonlar sayesinde yok olma noktasına geldi.