Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Hükûmetin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen başta olmak üzere örgüt mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanlığının verilerine göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen bugüne kadar 7 defa ABD’den istenirken, 110 ülkeden 1.133 FETÖ mensubu hakkında toplamda 1.234 iade talebi iletildi. Bunlardan üçü iade talebi iletilen ülkeler tarafından kabul edilirken 28 ülke ise 121 örgüt mensubunu sınır dışı etti.

ÖNCE VE SONRASI

FETÖ elebaşı Gülen için ABD’ye gönderilen dosyalardan dördü 15 Temmuz öncesi yani İstanbul’da ki Tahşiyecilere Kumpas, Selam Tevhid/Kudüs Ordusu (usulsüz dinleme), Ankara’da ki FETÖ Çatı ve Bursa’da polislik sorularının çalınması davalarını kapsıyor. Diğer üç talep, darbe girişiminin bastırılmasının ardından dört gün sonra 19 Temmuz 2016’da ABD’ye iletildi. Üç talep arasında; Genelkurmay Çatı, Cumhurbaşkanı’na Suikast Girişimi ve İstanbul Darbe Ana Davalarıyla ilgili dosyalar bulunuyor. Ayrıca FETÖ elebaşı Gülen’in toplam 27 suçtan iadesi istendi.

ABD İLK SIRADA

Bugüne kadar ABD’den 227 ve AB üyesi ülkeler arasından toplamda 406 örgüt mensubunun iadesi istendi. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 129 kişi hakkında Almanya’ya gönderildi. Bu ülkeyi 97 kişi ile Yunanistan takip ederken yine 52 kişi hakkında Belçika’ya, 33 kişi hakkında Hollanda’ya ve 31 kişi hakkında İngiltere’ye iade dosyası iletildi. Ancak bu ülkeler bir tek FETÖ’cüyü bile vermedi.

1.003 KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

1.003 FETÖ mensubuna yönelik kırmızı bülten çıkarılması için İçişleri Bakanlığı Interpol Daire Başkanlığına iletildi. Ancak, FETÖ mensuplarına yönelik kabul edilen bir kırmızı bülten talebi bulunmuyor. Son olarak Interpol İcra Komitesinin 17 Kasım 2018 tarihli oturumunda FETÖ kapsamında iletilen taleplerin siyasi içerikli olduğu ve Interpol Tüzüğü’nün 3’üncü maddesine uygun olmadığı kararı alınmış ve FETÖ mensuplarının yerlerinin tespiti, geçici tutuklanmaları, iadelerinin istenmesi gibi taleplerin de Interpol kanalıyla yapılmaması istenmişti.

289 davanın 143'ündeki hükümler kesinleşti FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

FETÖ temizlendikçe TSK güçlendi FETÖ’den temizlenen ordu, gücüne güç katarken; yıllardır bitirilemeyen PKK, yurt içinde düzenlenen başarılı operasyonlar sayesinde yok olma noktasına geldi.