Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Türkoğlu, 15 Temmuz gecesi yaşadıkları gazetemize şöyle anlattı: TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın çağrısını alınca Genel Kurul çalışmalarına katılmak için 15 Temmuz 2016 gecesi saat 02.30’da Dikmen tarafındaki kapıdan Meclis’e girdik. Hanım ve kızım da beni yalnız bırakmadı. ‘Biz de gelelim. Siz Genel Kurul’da çalışırken biz de kuliste otururuz’ dediler. Otomobille Dikmen kapısından girdikten sonra darbecilerin kullandığı F-16’dan atılan ilk bomba sebebiyle ben, eşim ve kızım yaralandık. Kızım başından yaralandı. Yerde yatar vaziyetteydi. Hanım, ‘Benim herhâlde kolum koptu’ dedi. Ben de yine kolumdan yaralanmıştım. Meclis bahçesindeki ağaçların kimi kökünden sökülmüş kimisi aynen budanmış gibi etrafa saçılmıştı. Bir taraftan da darbecilerin kullandığı helikopter üzerimize ateş açıyordu. Ben hemen kızımı yerden kaldırdım. Metanet verdim, kızımın kendisi de çok metindi. Bir kolumda hanım, diğer kolumda kızım bu şekilde hastaneye gitmek üzere tekrar Dikmen kapısına doğru yönlendik. Bu arada aynı bombanın tesiriyle Dikmen kapısında nöbet tutan 17 civarında polis kardeşimiz yaralandı. Diğer taraftan darbecilerin kullandığı helikopter, Genelkurmay Kavşağı’nda darbeye karşı duran kalabalığı tarıyordu. Orası âdeta kan revan içindeydi. İki kolundan yaralanan eşim Betül Türkoğlu, bu süreçte beş defa ameliyat geçirdi. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. Aynı aileden ben, eşim ve kızım olmak üzere üç gazimiz var. Bizim devletimiz dualı devlet, bizim milletimiz büyük bir millet. ‘Korkuyu korkutmak’ diye bir şey var ya, biz o gün hiç korku bilmedik. Bir taraftan o bombanın etkisiyle yaralandık. Helikopter tarıyor ama sanki sapanla taş atılıyor gibi bir hissiyatla helikopterden sıkılan mermilere bile aldırış etmedik. Allah bize böyle bir metanet, dayanma gücü verdi.

110 ülkeden 1.133 FETÖ’cü istendi Bugüne kadar ABD’den 227 ve AB üyesi ülkelerden toplamda 406 örgüt mensubunun iadesi istendi. FETÖ elebaşı Gülen için ise 7 defa ABD’ye ‘teslim edin’ dedik.

FETÖ temizlendikçe TSK güçlendi FETÖ’den temizlenen ordu, gücüne güç katarken; yıllardır bitirilemeyen PKK, yurt içinde düzenlenen başarılı operasyonlar sayesinde yok olma noktasına geldi.