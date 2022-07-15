Türkiye Gazetesi

HAKAN YORUMLAZ'IN BABASI: İNŞALLAH BUNLAR UNUTULMAZ

Darbe girişimi sırasında, Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekât Merkezine düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Özel Harekât Polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail ve annesi Hamide Yorulmaz, oğullarının mezarında Yasin-i şerif okudu. Baba İsmail Yorulmaz şunları söyledi: Şehadeti kabul olsun. Bizi burası teskin ediyor. Başka da yapacak bir şey yok. Vatan için millet için kendini feda etti. Altı senedir acılar içindeyiz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bu acıyı yaşıyoruz. Ölene kadar da biz bu acıyı yaşayacağız. Allah sabırlar versin bizlere. Çok zor bir durum. Vatan millet sağ olsun. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bizler için Türk milleti ve İslam âlemi için canlarını feda ettiler. Genç yaşta gittiler. İnşallah bunlar unutulmaz, unutturulmaz. Bir daha da bunlar yaşanmaz.

ŞEHİDİN EŞİ: YILLAR GEÇİYOR DA ACISI GEÇMİYOR

FETÖ üyelerince 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan Şenol Sağman, kabri başında anıldı. Sağman’ın eşi Çilem Dilan Sağman “Yıllar geçse de eşimin acısı geçmiyor. Onsuz geçen zaman zor. Kolay bir şey değil. Hayat devam ediyor. Çocuğumuz var, ayakta durmak zorundayım. Onun anısını yaşatmak için yapabileceğim şey, arkasından Kur’ân okutuyoruz. Bütün şehitlerimiz nurlar için yatsın, herkesin ailesine Allah sabırlar versin. 15 Temmuz’u Allah bir daha ülkemize yaşatmasın” dedi. Anne Kadriye Sağman ise üç oğlundan birinin şehit olduğunu belirterek “Çok iyi biriydi. 15 Temmuz gibi bir olay bir daha olmasın. Benim yaşadığım evlat acısını kimse görmesin” ifadelerini kullandı.

14 YAŞINDAKİ GAZİ: ONLARA MÜSAADE ETMEDİK

14 yaşında gazi olan Adviye Gül İsmailoğlu, 15 Temmuz gecesi ailesiyle birlikte gittiği Saraçhane’de hain darbeciler tarafından G3 mermisiyle sol kolundan ve sırtından vurularak gazi oldu. Hastaneye kaldırılan İsmailoğlu dört gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Genç gazilerden biri olan İsmailoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yıl dönümünde o geceyi anlattı. İsmailoğlu, gazi olduğu için mutluluk duyduğunu da dile getirdi. Adviye Gül İsmailoğlu “O geceki en büyük duygulardan birisi yardımlaşmaydı. O gece hastanede babamın dizlerinin bağı çözüldüğünde ben elden ele götürülmüştüm. Annem başımdaydı ve ben onu sakinleştirmeye çalışıyordum. Hastanede dikiş atıldı yarama. Yoğun bakıma alındım. Yaşım küçük olduğu için yaranın kendisini kapatmasını beklesek daha doğru olur demişti doktor. O hainlere pabuç bırakmadık. Onlara müsaade etmedik. ‘Türk halkı, Türk milleti darbeyi engelledi’ diye bir haber geldi. Ben o an sadece dedim ki; ‘Artık bu kırmızı beyaz şehitlerin kanını taşıyan bayrağımızda artık benim de kanım var.’ Aylarca tedavim devam etti. Pansumanlarım devam etti. Liseye başladığımda sırtımda hâlâ pansumanlarım vardı. Geçen yıllarda iki ameliyat daha geçirdim. Şu anda sağlığım da iyi. Gazi olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

ATEŞ HATTINDAN YARALI ALDILAR

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden altı sene geçti. O gece Boğaz Köprüsü’nde darbeci askerlere karşı verdiği mücadele esnasında hem yanağından hem de burnundan yaralanarak gazi olan Gazi Hakan Yılmaztürk, 15 Temmuz gecesini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı: Kurşun yanağımdan girip burnumdan çıktı. Oradaki sivil vatandaşlar düşene hep yardım ediyordu. Beni yaralı hâlimle ateş hattından aldılar, hastaneye yetiştirdiler. Hiç kimsenin içinde bir korku olduğunu düşünmüyorum, çünkü bambaşka bir ruh vardı orada. Siper alacağımız bir yer de yoktu. En fazla çöküyorduk, ateş biraz durunca ilerliyorduk. Biz tamamen geleceğimizi kurtarmak için oradaydık. Benim yüzümdeki iz, o geceye dair şeref nişanemdir. İzi ameliyatla yok edeceklerini, estetik yapabileceklerini söylediler. Üzerine trilyonlar da verseniz ben bu izi asla kaldırmam dedim. Bu iz benim için teselli ikramiyesi. Kaldı ki, benim zaten üzüntüm var. Keşke o gece bir uzvumu vatan için verebilseydim. Bir parçamı vatana verebilseydim ama veremedik, bir parça kanımızdan gitti. O gecenin gerçek kahramanları şehadet şerbetine koşan aziz şehitlerimizdir. Şehitlere şahitlik ettiğimiz için kendimizle gurur duyuyoruz” dedi.

110 ülkeden 1.133 FETÖ’cü istendi Bugüne kadar ABD’den 227 ve AB üyesi ülkelerden toplamda 406 örgüt mensubunun iadesi istendi. FETÖ elebaşı Gülen için ise 7 defa ABD’ye ‘teslim edin’ dedik.

FETÖ temizlendikçe TSK güçlendi FETÖ’den temizlenen ordu, gücüne güç katarken; yıllardır bitirilemeyen PKK, yurt içinde düzenlenen başarılı operasyonlar sayesinde yok olma noktasına geldi.