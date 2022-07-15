Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi |ANKARA

Bugüne kadar hazırlanan birçok raporda, ABD’nin Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte geniş bölgelerde oluşan güç boşluğunu doldurmaya çalıştığı, bunun için de ülkelerde askerî, siyasi ve sosyoekonomik politikalarını hayata geçirmek için FETÖ’yü kullandığı anlatıldı.

‘KÜRESEL ENSTRÜMAN’

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 1996 yılında başta CIA olmak üzere birçok yabancı gizli servis mensubu ile ‘diplomat’ adı altında görüşmeye başladığı anlatılan raporlarda, “CIA, 21 Mart 1999’da FETÖ elebaşını ABD’ye aldı. FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’ye alınması, örgüte önemli dış destek ve hareket kabiliyeti kazandırdı. Örgütün CIA/ABD için taşıdığı ‘küresel enstrüman’ niteliği daha güçlendi. Küresel sermayenin izdüşümü konumuna geldi. FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’deki bütün temaslarında gizli servisler yer aldı” denildi.

FETÖ ONLAR İÇİN KOZ

Raporlarda ayrıca şu tespitler yer aldı: Örgütün bütün işlemleri CIA’den alınan talimatlarla yürütüldü. Örgüt, sosyoekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde uzun yıllar lobi faaliyetleri sürdürdü. Bu ülkeler de FETÖ’yü gerektiğinde Türkiye’ye karşı kullanabilecek bir koz olarak destekledi.

Örgütün en önemli örgütlenme aracının eğitim kurumları olduğuna dikkat çekilen raporlarda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’de FETÖ’ye ait olduğu tespit edilen 2 bin 284 okul, 1.000’den fazla dershanenin kapatıldığı belirtildi. Yine, FETÖ’nün, 170 ülkede 767 okulunun olduğu, dünya genelinde 520 şirket, 269 vakıf, 205 medya kuruluşu, 252 STK, 327 dernek ve 216 hastanenin örgüte bağlı olarak faaliyet gösterdiği ifade edildi.

OKULLAR KARA PARA AKLIYOR

FETÖ okullarının, başta CIA olmak üzere uluslararası istihbarat ağlarının izin, gözetim ve kullanımı altında faaliyet yürüttüğü anlatılan raporlarda şunlar aktarıldı: Okullarda yer yer CIA ajanları çalıştırılıyor. Bu okullardaki İngilizce öğretmenlerinin birçoğu İngiliz ve Amerikalı olup yeşil ve kırmızı pasaport taşıyor. FETÖ, okul açtığı ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal hayatında etkinlik kurmaya çalışıyor. Ekonomi ve siyaset dünyasındaki önemli kişilerin çocuklarını bu okullarda okutup ilişki ağını genişletiyor. Bu okullardan mezun olan öğrencilerin bir kısmı üzerinden ilgili ülkenin siyasi ve toplumsal kurumlarına sızıyor. Okullar para aklama ve ülkeler arası para transferi için de kullanılıyor.

110 ülkeden 1.133 FETÖ’cü istendi Bugüne kadar ABD’den 227 ve AB üyesi ülkelerden toplamda 406 örgüt mensubunun iadesi istendi. FETÖ elebaşı Gülen için ise 7 defa ABD’ye ‘teslim edin’ dedik.

FETÖ temizlendikçe TSK güçlendi FETÖ’den temizlenen ordu, gücüne güç katarken; yıllardır bitirilemeyen PKK, yurt içinde düzenlenen başarılı operasyonlar sayesinde yok olma noktasına geldi.